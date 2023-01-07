В Турции обрушился потолок гостиницы, множество пострадавших
Подвесной потолок обрушился в гостинице в городе Сарыкамыш турецкой провинции Карс, сообщил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа в своем твиттере.
«За помощью обратились 32 человека. 23 получили медицинскую помощь на месте, 9 госпитализированы. Состояние пострадавших в целом хорошее», - написал он.
По информации телеканала CNN Türk, инцидент произошел во время массового мероприятия в отеле, приуроченного к 108-й годовщине битвы при Сарыкамыше во время Первой мировой войны.