Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 00:04

После консультаций в Тегеране с министром иностранных дел Хоссейном Абдуллахианом, которого реформаторы за глаза называют «чернобурой лисицей» многовековой иранской дипломатии, посол Ирана в Азербайджане Саид Аббас Мусави выступил с более чем странным заявлением. Хотя, судя по велеречивым отчетам иранских СМИ о встрече, Абдуллахиан посоветовал послу укрепить мосты доверия с Баку. Точнее - их упрочить. Либо Мусави не так понял своего босса, либо иранский официоз выдал желаемое за действительное. Но Мусави своим весьма недипломатическим заявлением буквально подорвал оставшиеся мосты доверия между соседними странами.

Иранский посол начал именно с добрососедства, которое заканчивается, по его глубокому убеждению, там, где начинается сотрудничество соседа со «всемирным злом». А у Ирана, как известно, одно зло на все времена и народы – еврейское государство. В этом случае, по словам Мусави, соседняя страна превращается в поле битвы с Израилем. И снова религиозно-магическая мистификация для массового сознания. По-другому у нынешней правящей клики не получается. У них другой календарь, и другое временное пространство. Хаменеи со своей камарильей застрял между шахом Тахмасибом и шахом Аббасом. Неисправимое новое средневековье! Тегерану, по словам посла, не совсем нравится появление в Азербайджане Израиля. Спрашивается – а по какому это праву мужики в средневековых тюрбанах с серебряными кольцами и с острыми длинными ногтями на мизинцах попирают суверенное право своих соседей? Какое Ирану дело до того, с кем и на каком уровне соседи устанавливают межгосударственные связи? Но Мусави договорился до того, что выдал переговоры с лидерами «дружественного Азербайджана» за закрытыми дверями. «Мы четко предупреждали о последствиях присутствия и влияния Израиля в форме экономического и культурного сотрудничества и мы говорили, что сионистский режим никогда не станет другом мусульманским государствам и народам», - гневно заявил посол, которого с радостью растиражировали все ведущие армянские СМИ.

Но при этом у посла вылетело из головы предупреждение официальных лиц Азербайджана, которое беспрестанно повторяли на встречах с лидерами Ирана. Азербайджан неоднократно предупреждал Иран о присутствии и влиянии Ирана в форме экономического и культурного сотрудничества с Арменией, и мы говорили, что Армения, осквернившая шиитские мечети и святыни в Карабахе, не может стать другом Ирана, который по недоразумению все еще называет себя исламским государством. И претендует на роль своеобразного шиитского Ватикана. Что делает Иран? Все еще выступает в роли кислородной подушки для неореваншистского Еревана, расширяя экономическое и энергетическое взаимодействие, поставляя нефть, газ и уже беспилотники, выступая политическим гарантом неприкосновенности Армении, развернувшей на протяжении 30 лет политику этноцида в отношении братьев по вере – кавказских шиитов. Мусави, как и все прочие лисицы от иранской дипломатии, жонглирует «палестинским вопросом», забыв упомянуть позицию Азербайджана, учредившего диппредставительство в Рамалле. К тому же несколько дней назад Азербайджан четко обозначил свою позицию по палестинскому вопросу, проголосовал за резолюцию Генассамблеи ООН, призвавшей Гаагский трибунал дать четкую правовую оценку политике Израиля на палестинских территориях.