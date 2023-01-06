Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, как он просил своего российского коллегу Владимира Путина покупать турецкие помидоры.

«Я сказал Путину: Господин Путин, у нас есть город Кумлуджа, который известен тем, что является «центром помидоров». Не ставь меня в неловкое положение перед жителями Кумлуджа. И спасибо ему, он не оставил эту нашу просьбу без удовлетворения», - сказал Эрдоган.

Эрдоган имел в виду город Кумлуджа в провинции Анталья, также известный как «город помидоров». Свое второе название он получил благодаря плодовитым почвам, на которых хорошо растут помидоры и арбузы.