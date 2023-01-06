В Гедабеке загорелся цех по производству золота
Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана распространило информацию о пожаре в цехе по переработке золота и меди в селе Арыгдам Гедабекского района.
Как сообщили в ведомстве, было установлено, что возгорание произошло в гальваническом цехе предприятия.
Благодаря оперативным мерам сотрудников МЧС огонь был локализован и потушен в кратчайшие сроки.
В результате пожара пострадали восемь человек. Также сгорели облицовочное покрытие цеха, двигатели, насосное оборудование и электрические панели.