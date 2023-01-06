Пентагон будет производить «вампиров» для Украины

Министерство обороны США заключило с компанией L3Harris Technologies Inc контракт на сумму 40 миллионов долларов на поставку 14 систем противодействия беспилотникам для поддержки Сил безопасности Украины.

Компания заявила, что ее модульный комплект ракетного оборудования ISR на поддонах (VAMPIRE), не зависящий от транспортных средств, позволит сухопутным войскам Украины нацеливаться, сбивать вражеские беспилотники и защищаться от наземных угроз.

По контракту L3Harris поставит четыре единицы VAMPIRE к середине 2023 года и еще десять к концу года. Оборонный подрядчик установит комплекты на машины, предоставленные правительством США.