Россия будет оставаться влиятельной на протяжении десятилетий, несмотря на сокращающееся население и сужающуюся экономическую базу, пишет в своей новой книге бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

Киссинджер предупреждает, что из-за своей обширной территории и отсутствия географической защиты Россия страдает от постоянного ощущения незащищенности, глубоко укоренившегося в ее истории.

Автор указывает, что если Украина вступит в НАТО, граница альянса будет «в пределах 500 километров от Москвы», что «устранит стратегическую глубину», на которую всегда рассчитывала Россия. По мнению Киссинджера, «решением нынешнего конфликта должна быть нейтральная Украина», но он не указывает, как может быть гарантирована безопасность этой страны как «нейтрального буферного государства».

В книге также указывается, что Россия, в свою очередь, нарушила дважды данное ею обещание уважать суверенитет Украины, один раз, когда Киеву было предоставлено независимое место в Организации Объединенных Наций после распада Советского Союза, и второй раз в Будапештском меморандуме 1994 года, когда Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия. Тогда Россия с Великобританией и Соединенными Штатами официально обязались «воздерживаться от угрозы или применения силы против территориальной целостности и существующих границ Украины».