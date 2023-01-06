В администрации Путина пообещали победу и достойную жизнь

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил журналистам о том, что поставленные главой государства задачи «специальной военное операции будут выполнены и победа обязательно будет».

Также Кириенко, которого цитируют российские СМИ, заявил о «провокациях со стороны Украины», последовавших в ходе объявленного Россией «перемирия».

«Задачи, которые поставлены президентом в специальной военной операции, все равно будут выполнены. И победа будет обязательно, и нормальная достойная жизнь, - сказал он.