Мощные акции протеста в Тель-Авиве против Нетаньяху
Накануне вечером десятки тысяч противников нового правительства Израиля, которое возглавляет Биньямин Нетаньяху, провели акцию протеста в Тель-Авиве.
На площади Габима и прилегающих к ней улицах собрались израильтяне, которые опасаются радикального характера нового правительства, коррупции, назначения на ключевые посты людей с криминальным прошлым, открытых сторонников расизма и гомофобии. По словам полиции, на демонстрацию пришло гораздо больше людей, чем предполагалось.