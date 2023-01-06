Российским войскам не удается окружить Бахмут
Незначительное продвижение российских войск в направлении донецкого города Соледара не обусловило окружение многострадального города Бахмута, который российским войскам не удается захватить с первого дня войны.
Об этом сообщают источники haqqin.az в Украине.
Вместе с этим в хронике украинской войны Института изучения войны США (ISW) указывается, что российский арсенал дальнобойных баллистических и крылатых ракет продолжает сокращаться. Несмотря на это, пишут эксперты, Россия, по всей видимости, продолжит наносить удары по украинской инфраструктуре и гражданскому населению.