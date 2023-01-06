Журналистов арестовали после публикации видео, на котором президент Киир обмочил штаны

Шестерых журналистов в Южном Судане задержали после публикации видео, на котором президент страны Сальваторе Киир мочится под себя во время официальной церемонии. Об этом сообщает AFP.

Журналистов Южно-Суданской радиовещательной корпорации (SSBC) задержали сотрудники Службы национальной безопасности страны по подозрению в несанкционированном выпуске отснятого материала. Среди арестованных — директор диспетчерской Джоваль Томбе, операторы-техники Виктор Ладо и Мустафа Осман, операторы Джозеф Оливер и Джейкоб Бенджамин, а также техник в диспетчерской Чербек Рубен.