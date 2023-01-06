Журналистов арестовали после публикации видео, на котором президент Киир обмочил штаны
Шестерых журналистов в Южном Судане задержали после публикации видео, на котором президент страны Сальваторе Киир мочится под себя во время официальной церемонии. Об этом сообщает AFP.
Журналистов Южно-Суданской радиовещательной корпорации (SSBC) задержали сотрудники Службы национальной безопасности страны по подозрению в несанкционированном выпуске отснятого материала. Среди арестованных — директор диспетчерской Джоваль Томбе, операторы-техники Виктор Ладо и Мустафа Осман, операторы Джозеф Оливер и Джейкоб Бенджамин, а также техник в диспетчерской Чербек Рубен.
Мутоки Мумо, представитель Комитета защиты журналистов в странах Африки к югу от Сахары, заявил, что это уже отработанная схема: силовики приступают к «произвольным задержаниям всякий раз, когда официальные лица считают освещение неблагоприятным», и призвал к освобождению работников СМИ. Союз журналистов Южного Судана, изначально опровергавший сообщения об арестах журналистов из‑за видео, призвал к «скорейшему завершению» расследования.
Ролик стал популярен в соцсетях в прошлом месяце. На нем 71-летний президент Южного Судана Сальваторе Киир обмочил штаны во время открытия новой дороги. Мероприятие транслировалось на местных телеканалах.