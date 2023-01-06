Жена Макрона предложила шпиль для собора Нотр-Дам: фаллос с золотыми яйцами

Первая леди Франции Брижит Макрон предлагала сделать новый шпиль для собора Нотр-Дам в Париже в виде фаллоса с шарами. Об этом пишет Times со ссылкой на бывшего министра культуры Франции Розелин Башло.

По словам бывшего министра, в администрации президента были разочарованы, когда Башло отклонила проект реставрации шпиля XIX века собора Нотр-Дам в таком «современном дизайне».