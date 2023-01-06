Жена Макрона предложила шпиль для собора Нотр-Дам: фаллос с золотыми яйцами
Первая леди Франции Брижит Макрон предлагала сделать новый шпиль для собора Нотр-Дам в Париже в виде фаллоса с шарами. Об этом пишет Times со ссылкой на бывшего министра культуры Франции Розелин Башло.
По словам бывшего министра, в администрации президента были разочарованы, когда Башло отклонила проект реставрации шпиля XIX века собора Нотр-Дам в таком «современном дизайне».
«Я не жалею об этом неповиновении, когда на ланче с Брижит Макрон несколькими днями позже она показала мне проект, на вершине которого было подобие поднятого фаллоса, основание которого было с золотыми яйцами», - поделилась Башло.
Среди прочих предложений по реставрации были оранжерея, пчелиный улей, лазер. В итоге было принято решение воссоздать утраченную в пожаре 2019 года конструкцию.