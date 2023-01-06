Зурабишвили не помилует Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не изменит своего решения отказать осужденному экс-главе грузинского государства Михаилу Саакашвили в помиловании. Так считает спикер парламента Шалва Папуашвили.

"Я не жду этого, потому что знаю о ее позиции, которую она неоднократно озвучивала, и не вижу причин, чтобы она ее изменила", - цитируют председателя грузинского законодательного органа СМИ.

Папуашвили напомнил, что Саакашвили проходит обвиняемым по делу об убийстве сотрудника Банка Грузии Сандро Гиргвлиани, а Зурабишвили была в числе участников акции протеста в том числе из-за помилования его убийц.