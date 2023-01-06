Армянки смогут служить Родине

Об этом заявил пресс-секретарь министра обороны РА Арам Торосян, комментируя распространившуюся в армянском сегменте соцсетей новость о том, что Минобороны обсуждает вопрос предоставления женщинам возможности прохождения добровольной военной службы.

"Какой-либо дополнительной информации на данный момент предоставить не могу, могу только подтвердить, что вопрос о предоставлении возможности добровольной военной службы гражданкам Республики Армения обсуждается ", - сказал Торосян.