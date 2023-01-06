В российских СМИ появилась информация о гибели еще девяти уроженцев Северного Кавказа и Юга России, принимавших участие в войне против Украины.

Среди них оказался и сын представителя главы Чечни Рамзана Кадырова в Ханты-Мансийском автономном округе РФ. Речь идет о 34-летнем Джамбулате Заураеве. О смерти Джамбулата рассказал его отец Абубакар Заураев в комментарии 86.RU. Он отправился воевать в Украину "добровольцем". Похороны состоялись 3 января в Чеченской Республике.