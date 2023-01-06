Украина разрабатывает дрон-истребитель танков

«Война — это экономика. Это деньги. И если у вас есть дрон за $3 000 и граната за $200, и вы уничтожаете танк стоимостью $3 млн, это очень интересно», — рассказал изданию украинский солдат по позывному Граф, отвечающий за группу беспилотников своего подразделения.

Основная сложность — создать такую гранату. По словам Графа, она должна весить около 1,1 фунта — это максимальный вес, который дрон DJI Mavic 3 может нести без существенного нарушения полета. Сейчас боеприпасы весом около 1 фунта не могут пробить корпус бронетранспортера или танка, говорит Граф.

Чтобы сконструировать гранату желаемого веса, его команда использовала 3D-принтер. С его помощью они пытаются создать облегченный корпус гранаты, которая при этом сможет пробить броню танка. Военнослужащие досконально изучают каждое устройство, прежде чем приступать к установке взрывчатки на дрон. Они исследуют боеприпасы, отправляемые Украине из Германии, США, Франции и других стран. Наиболее приемлемые для переноса дроном гранаты поставляет Украине Германия — DM51. Она весит как раз около фунта. Однако DM51 создана для того, чтобы уничтожать людей, и против танка она не эффективна. Более тяжелые гранаты M433, поставляемые США, могут пробить броню танка, однако они предназначены для стрельбы только из ручных гранатометов, а не сбрасываются с дронов. Их уже пробуют устанавливать на дроны.