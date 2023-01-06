Российских школьников обяжут читать про «пионеров-героев»

Рассказы о пионерах-героях и произведения советских классиков о Великой Отечественной войне предложили в Комитете Совета Федерации по обороне и безопасности включить в школьную программу.

Также там предложили увеличить количество часов российской истории в учебных заведениях и ввести «историческое просвещение» для младшеклассников. Как передаёт РИА «Новости» со ссылкой на внутренние документы, инициативу направили на рассмотрение в Министерство просвещения.

В рекомендациях оргкомитета круглого стола, посвящённого патриотическому воспитанию, говорится о необходимости «рассмотреть вопрос о возвращении для обязательного изучения произведений. В качестве примеров таких работ называют «Молодую гвардию» Александра Фадеева, «Повести о настоящем человеке» Бориса Полевого и «рассказы о пионерах-героях».