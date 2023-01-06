Украинцы показали шокирующее фото из-под Бахмута
Накануне украинские военные опубликовали фото с фронта на Бахмутском направлении. На кадры попали убитые россияне, пишут украинские СМИ.
По данным украинского Генштаба, российские военные ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском и пытаются улучшить тактическое положение на Купянском направлениях.
Утверждается, что основную ударную силу у россиян на Бахмутском участке фронта составляют заключенные-наемники.
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