Путин наградил уголовника Гаспаряна видео
В новогодний день, 31 декабря, Владимир Путин наградил медалью «За отвагу» вступившего в ЧВК «Вагнер» бывшего заключённого Айка Гаспаряна.
Как выяснили журналисты The Insider, совсем недавно «воин» был осуждён на 7 лет и 3 месяца строгого режима за вооруженное ограбление.
31 декабря Владимир Путин наградил медалью «За отвагу» вступившего в ЧВК Вагнера бывшего заключённого Айка Гаспаряна. Как выяснили журналисты The Insider, совсем недавно «воин» был осуждён на 7 лет и 3 месяца сторогого режима за вооружённое ограбление.— Андрей Пивоваров (@brewerov) January 7, 2023
Вот это карьерный рост. pic.twitter.com/iCPnDyAujy