Путин наградил уголовника Гаспаряна видео

В новогодний день, 31 декабря, Владимир Путин наградил медалью «За отвагу» вступившего в ЧВК «Вагнер» бывшего заключённого Айка Гаспаряна.

Как выяснили журналисты The Insider, совсем недавно «воин» был осуждён на 7 лет и 3 месяца строгого режима за вооруженное ограбление.