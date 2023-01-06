Азербайджанским экоактивистам морозы нипочем

Несмотря на суровый мороз и обильный снегопад, азербайджанские экоактивисты продолжают бессрочную акцию протеста на Лачинской дороге.

Самоотверженность и доблесть юных азербайджанских патриотов – представителей гражданского общества вызывает восхищение. Вот уже 28-й день гражданские активисты круглосуточно, несмотря на тягостные условия и жизнь в палатках, последовательно добиваются выполнения своих требований, рискуя жизнью и здоровьем, сознательно избрав путь прямой конфронтации с российскими войсками и армянскими сепаратистами.

Прошлой ночью и ранним утром экоактивисты продолжали скандировать лозунги, требуя возвращение в правовое поле Азербайджана месторождений полезных ископаемых и установления над Лачинской дорогой контроля азербайджанских государственных институтов.

Акция продолжается…