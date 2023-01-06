ООН призывает Беларусь снять обвинения с Нобелевского лауреата

Ранее сообщалось, что Беляцкий предстал 5 января перед судом в Минске. Ему грозит до 12 лет тюремного заключения. Два других представителя его организации, правозащитного центра «Весна», также находятся под судом, и им могут грозить длительные тюремные сроки.

По словам представителя ООН по правам человека Джереми Лоуренса, «трое правозащитников входят в число сотен задержанных после... антиправительственных протестов в 2020 году. Мы призываем к снятию обвинений с них и к их немедленному освобождению из-под стражи».

Как сообщил Лоуренс, Беляцкий и его коллеги содержатся под стражей по обвинению в финансировании протестов против правительства и нарушении общественного порядка. «Я не юрист, поэтому не хочу вдаваться в технические подробности самих законов, по которым им были предъявлены обвинения, - сказал Лоуренс. – Но достаточно сказать, что мы считаем эти аресты необоснованными. Предъявленные обвинения просто политически мотивированы».

Лоуренс отмечает, что Управление по правам человека и группа специальных процедур внимательно следят за данным делом.

Алесь Беляцкий совместно с российской правозащитной организацией «Мемориал» и украинской правозащитной организацией «Центр гражданских свобод» получил Нобелевскую премию мира 2022 года.