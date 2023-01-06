В России застрял в сугробе пассажирский самолет

Самолет российской авиакомпании «Победа» застрял в сугробе при попытке взлететь в аэропорту Перми. Он должен был отправиться в Москву рейсом 6512, сообщили российские СМИ.

Взлет авиалайнера должен был состояться в шесть утра по местному времени, но из-за сильного снегопада его перенесли на час. Позднее самолет не смог подняться в воздух и увяз в снегу на взлетной полосе.

К лайнеру подъехала техника, и пассажиров перевезли в здание аэропорта. Мороз в Перми сейчас достигает -34 градусов.