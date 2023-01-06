Российский губернатор отправился к «вагнеровцам» набраться боевого опыта

Губернатор Курской области РФ Роман Старовойт вместе с группой сотрудников администрации региона прошел подготовку на базе ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил сам губернатор в своем телеграм-канале.

На видео показано, как проходящие подготовку стреляют из гранатометов и стрелкового оружия, бросают ручные гранаты. «Условия максимально приближены к реальному бою. В учебном центре отрабатывают целый комплекс боевых упражнений. Все для того, чтобы обеспечить безопасность земляков», — написал Старовойт.

По словам губернатора, в лагере ЧВК он провел «первую неделю нового года», общее число прошедших обучение курян он оценил в несколько сотен человек. Ролик заканчивается кадрами, на которых запечатлен Старовойт в военной форме, сидящий на броне танка с автоматом в руках.