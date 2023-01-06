Метеорологи рассказали о фактической погоде в Азербайджане

С вечера 7 января на территории Азербайджана резко изменились погодные условия, выпали дожди, снег и мокрый снег, сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Гюльшад Мамедова.

По ее словам, высота снежного покрова в Грызе (Губинский район) составила 18 см, в Лезе, Алтыагаче, Халтане – 12 см, в Губе – 8 см, в Гусаре – 7 см, в Шеки, Лерике – 5 см, в Гахе, Ярдымлы, Шабране – 3 см, в Гобустане – 2 см, в Хыналыге, Габале, Хачмазе – 1 см.

Мамедова отметила, что северо-западный ветер в Дашкесане, Нафталане, Агдаме, Габале, Шеки, Нефтчале, Тертере усиливался до 20 м/с, в Мингячевире – до 19 м/с, в Исмаиллы, Гаджигабуле, Сальяне – до 18 м/с, в Баку и на Апшеронском полуострове – до 22 м/с, по данным станции «Нефтяные камни», высота волн на Каспии достигала 3,7 м.

В горных районах минимальная температура воздуха составила 12-16 градусов мороза, сказала Мамедова.