Экс-главы Госдепа и Пентагона заявили, что Россия не отдаст территории Украины

Россия не вернет оккупированные украинские территории. Такое мнение выразили бывший госсекретарь США Кондолиза Райс и экс-глава Пентагона Роберт Гейтс в совместной статье, вышедшей в газете The Washington Post.

Публикация вышла под заголовком «Время не на стороне Украины». По их словам, президент Владимир Путин не допустит поражения России в войне с Украиной.

Авторы статьи считают, что в будущем российский лидер намерен использовать оккупированные территории Украины в качестве плацдарма для наступления на запад. Экс-госсекретарь США и бывший глава Пентагона считают необходимым продолжать оказывать помощь Украине поставками вооружений, в том числе мобильной бронетехники.

В нынешних обстоятельствах любое соглашение о прекращении огня оставит российским силам сильную позицию для возобновления вторжения, когда они будут готовы, пишут авторы статьи.