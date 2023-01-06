Южная Корея может купить у Израиля систему обнаружения беспилотников

Южная Корея рассматривает возможность покупки израильской системы Sky Spotter в рамках расширения программы по обнаружению северокорейских беспилотников. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на источник в Минобороны страны.

По информации агентства, Сеул принял решение об усилении системы воздушно-космической обороны страны в связи с резкой критикой оборонных ведомств Южной Кореи за неспособность препятствовать проникновению беспилотников Северной Кореи в воздушное пространство, которое произошло в конце декабря прошлого года.

Решение о покупке израильской системы примут после того, как будет проведена проверка ее эффективности. Точная дата не уточняется, однако источник в южнокорейском Минобороны отметил, что это произойдет в ближайшие недели.