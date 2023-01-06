Кадыров против переговоров с Украиной и призвал бить по Зеленскому
Не должно быть никаких переговоров с Украиной, так как «боевые действия сейчас идут на территории России», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Также он призвал нанести удар непосредственно по президенту Украины Владимиру Зеленскому.
«Боевые действия сейчас идут на территории России. Это наши регионы, пожелавшие войти в состав нашего государства ради защиты населения от сатанистских действий украинских и натовских националистов. Поэтому не должно быть каких-то переговоров. Надо бить по логову сатанистов в центре Киева! Надо бить по главному защитнику и агитатору этой гнусной идеологии - Зеленскому», - написал Кадыров в Telegram.
По мнению главы Чечни, не нужно волноваться насчет поставок Украине оружия, потому что его «разворуют». Он считает, что НАТО не может «перевесить чашу весов в свою пользу» отправкой военной помощи Киеву.