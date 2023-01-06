Граждане Ирана готовили теракт в Германии

В Германии спецподразделения полиции по борьбе с терроризмом в ночь на воскресенье, 8 января, задержали 32-летнего гражданина Ирана по подозрению в подготовке теракта.

Deutsche Welle сообщает, что полицейский спецназ штурмовал квартиру иранца в городе Кастроп-Рауксель около полуночи. Подозреваемого, а также еще одного мужчину, предположительно, его брата, вывели на улицу в одном нижнем белье и футболке и посадили в полицейский фургон. Ни тот, ни другой не оказывали сопротивления.

Задержанного обвиняют в том, что он раздобыл боевое отравляющее вещество рицин, а также высокотоксичный цианид. В следственных органах не уточнили, насколько далеко он продвинулся в подготовке теракта. Не сообщается и о возможных целях теракта.

По сведениям газеты Bild, информация о подготовке теракта поступила к немецким силовикам от "дружественной спецслужбы".