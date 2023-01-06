Акар поблагодарил азербайджанский народ

В Турции сегодня отмечается 108-я годовщина битвы при Сарыкамыше. В сражении при Сарыкамыше (декабрь 1914 - январь 1915 годов) в ходе Первой мировой войны участвовали войска Османского государства и части русской армии. В сражении погибли до 90 тысяч турецких военных.

В память жертв битвы министр национальной обороны Турции Хулуси Акар выступил с заявлением, в котором упомянул и о поддержке Азербайджана в те трагические дни.

«В этот знаменательный день, когда мы чтим память погибших при Сарыкамыше, мы выражаем благодарность азербайджанскому народу, который, оказав помощь нашим солдатам, вынужденно обосновавшимся на острове Наргин, продемонстрировал наглядный пример одного народа, двух государств», - говорится в заявлении министра.