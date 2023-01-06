Глава СНБО Украины: Россия хочет предложить Украине «корейский сценарий»

«Нам сейчас предлагают корейский вариант. Так называемая условная 38-я параллель. Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы. Россияне сейчас будут придумывать все что угодно. Точно знаю, что один из вариантов, которые они могут нам предлагать - это 38-я параллель», - заявил Данилов, слова которого приводят украинские СМИ.

Секретарь СНБО также отметил, что официальные лица Южной Кореи в разговоре с ним сожалели о решении своих предшественников, согласившихся на разделение государства демилитаризованной зоной. «Они считают, что тогда была допущена большая ошибка, что пошли на уступки. Сегодня имеют проблемы», - сказал украинский чиновник.

«38-я параллель» - неофициальное название границы, разделяющей КНДР и Южную Корею. Была образована после подписания США и СССР соглашения о совместном управлении страной, название получила из-за прохождения по 38-й параллели северной широты.

С 1950 по 1953 год между Северной и Южной Кореями велась война, спровоцированная попыткой председателя Кабинета Министров Северной Кореи Ким Ир Сена объединить Корею под властью коммунистов. Итогом конфликта стало окончательное разделение Корейского полуострова на два государства, после чего боевые действия фактически были прекращены (представители Южной Кореи не стали подписывать соглашение о перемирии 1953 года).