После смягчения властями Китая ограничений для борьбы с COVID-19 в стране умерли 20 высокопоставленных инженеров и ученых (с 15 декабря 2022 года по 4 января 2023 года), сообщает газета South China Morning Post.

По данным издания, это аномально высокий показатель смертности, превышающий среднегодовые цифры за 2017-2021 гг. Все умершие ученые были членами Китайской инженерной академии. Самому молодому из них было 77 лет, самому старому - 102 года. Автор издания ссылается на информацию с веб-сайта научного учреждения. Прямых ссылок на данные о смертности в академии издание не приводит.

Причина смерти академиков не разглашается. Пекинский медик в диалоге с изданием предположил, что повышенная смертность в академическом сообществе могла стать следствием переполненности больниц.

В декабре 2022 года китайское руководство начало смягчать коронавирусные ограничения на фоне массовых протестов в КНР. С 8 января граждане Китая смогут более свободно путешествовать в другие страны.