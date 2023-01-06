Британская разведка: Россия готовится к наступлению украинцев на двух направлениях

Последние недели Россия укрепляла оборонительные сооружения в Запорожской области Украины. РФ сохраняет здесь большие силы, говорится в очередном кратком обзоре британской военной разведки.

То, как Россия работала над улучшением обороны, свидетельствует о том, что командование, скорее всего, озабочено возможностью крупных украинских наступлений в одном из двух направлений: либо на севере Луганской области, либо в Запорожье.

Крупный украинский прорыв в Запорожье серьезно подорвет жизнеспособность российского "сухопутного моста", соединяющего Ростовскую область России и Крым; украинский успех в Луганске подорвет декларируемую Россией военную цель "освобождения" Донбасса.

Решить, какой из этих угроз противодействовать в первую очередь, вероятно, является одной из главных дилемм для российских специалистов по оперативному планированию.