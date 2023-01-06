Отдыхавшему в Мексике российскому депутату пригрозили «кувалдой Вагнера»

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак пригрозил «кувалдой Вагнера» депутату Курской облдумы РФ Максиму Васильеву и его жене, депутату курского горсобрания Светлане Васильевой, которые опубликовали новогоднее видеопоздравление из Мексики. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Верх цинизма и бесчеловечности. Ни родины, ни флага. Ни чести, ни достоинства. Ни мозгов. Самое правильное, что может по возвращении из солнечной Мексики сделать эта парочка — по собственному желанию сложить депутатские полномочия. Не знаю, что сподвигнет Васильевых к этому решению: «кувалда Вагнера», «пинок Старовойта» или осознание своей ничтожности, пусть и запоздалое, но надеюсь, что после новогодних каникул ряды курских депутатов поредеют», — заявил Турчак.

По словам самого депутата, он записал это видео для близких, а в сеть его слил украинский знакомый. На видео он наливает в стакан пиво, поздравляет всех с Новым годом и желает «много денег и хорошего настроения».

Кувалдой «вагнеровцы» убили бывшего заключенного Евгения Нужина, который пошел воевать, а потом добровольно сдался в украинский плен. Его обменяли на российских военных, и вскоре после этого канал, связанный с ЧВК, опубликовал видео, на котором его «казнят» ударом кувалды.