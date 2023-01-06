Ильгар Гусейнов, отдел экономики 13:01

Повышающиеся объемы экспорта продукции различных отраслей экономики Азербайджана актуализируют необходимость более динамичной стратегии в поисках промышленных и торговых партнеров. В этой связи необходимо рассматривать совокупность сразу нескольких задач - расширение базы собственной сети хранения продукции за рубежом (склады), создание собственных азербайджанских логистических и терминальных комплексов в странах, потребляющих азербайджанскую продукцию (порты), а также создание собственной дилерской сети (доставка до конечного потребителя).

Анализируем прошлое Для Азербайджана минувший 2022 год был отмечен весьма позитивными результатами: согласно данным Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), ненефтяной экспорт Азербайджана составил 2 миллиарда 991,99 миллиона долларов, что на 10,3 процента больше показателя 2021 года. Напомним, что ощутимый скачок экспорта продукции второго и третьего уровня переработки (за исключением горюче-смазочных материалов) наметился в 2021 году после преодоления «психологической» отметки в 2,5 миллиарда долларов, когда был достигнут рекордный показатель 2,7 миллиарда долларов, на 47 процентов превысивший показатели 2020 года. Таким образом, прогноз Министерства экономики, в соответствии с которым Азербайджан к 2027 году увеличит объем товарного экспорта не-ГСМ продуктов до 5 миллиардов долларов, выглядит как вполне достижимый показатель. За прошлый год произошло и еще одно интересное изменение: если раньше Азербайджан неизменно воспринимался как аграрно-углеводородный «середнячок», то теперь в структуре экспорта появились и другие значимые категории товаров.

По стоимости экспортируемой продукции «топ-5» 2022 года выглядит следующим образом: основной объем пришелся на карбамид - 198,6 миллиона долларов (рост в 2,1 раза), на второй позиции хлопок-сырец - 161,1 (спад на 14,2 процента), экспорт золота несколько притормозил рост предыдущих лет и составил 156,1 миллиона (спад на 15,5 процента), томаты постепенно возвращают свои позиции на внешних рынках и, прежде всего, в Российской Федерации - 150,8 миллиона (рост на 7,3 процента) и, наконец, экспорт метанола, важнейшего компонента химической промышленности, в том числе для производства топлива, который составил 120,7 миллиона долларов (рост в 1,6 раза). Таким образом, мы видим, что объемы экспорта продуктов газохимии и аграрного сырья разделились примерно поровну. Подобный баланс прослеживался и в 2021 году, однако в году минувшем он представляет уже очевидную тенденцию «перелома» ненефтяного товарного экспорта Азербайджана в пользу продукции химической промышленности. Экспорт карбамида, метанола, полипропилена и полиэтилена составил в целом 489 миллионов долларов, тогда как совокупная цифра экспорта товаров аграрного сектора, где наиболее заметны хлопок, томаты, лесной орех и хурма, дали стране 495 миллионов долларов. В результате скачок мировых цен на продукты газохимии и, прежде всего, на производимые в Азербайджане карбамид и этанол, сказались на рекордных цифрах экспорта. Напомним, что при запуске в 2019 году Carbamide Plant, дочернего предприятия SOCAR, указывалось, что годовой объем экспорта карбамида составит около 160 миллионов долларов. А теперь только за одиннадцать месяцев 2022 года, помимо поставок на внутренний рынок, цифры экспорта этого продукта газохимии составили больше 198 миллионов долларов. Смотрим в будущее Чтобы создать необходимую транспортно-логистическую базу для обеспечения новой экспортной стратегии Азербайджана, необходимо динамичное сочетание национальных перевозчиков, наличие собственной или арендуемой «точки» перевалки и хранения, будь то порт в Средиземном море или склад на одной из узловой станции в сети РЖД, а также желательно собственная дилерская сеть с охватом максимального числа доступных регионов мира.

Подобная комбинация позволит осуществить широкий охват потенциальных покупателей азербайджанской продукции и сократить издержки, включая плату зарубежным компаниям за использование их инфраструктуры. Следует напомнить, что турбулентность на рынках, усиливающаяся в периоды войн и масштабных экономических изменений, создает излишние риски для всех инвесторов – как частных, так и государственных. Ведь, помимо прочего, их главная цель сводится к тому, чтобы получать пусть не самую высокую, но гарантированную прибыль на длительный период. Таким образом, в подобных условиях наиболее выгодная тактика для Азербайджана – это нацеленность на максимально быстрое переключение с одного крупного рынка на другой в зависимости от того, в каком регионе потребителей азербайджанской продукции развивается неблагоприятная для экспорта ситуация. С одной стороны, это позволяет наращивать партнерство с самыми отдаленными регионами мира. К примеру, с Бразилией, куда удалось наладить поставки азербайджанского карбамида.