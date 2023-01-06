Украинцы ударили по военной базе россиян в Мелитополе

В ночь на 8 января в оккупированном РФ Мелитополе ударили по предприятию, которое российская армия превратила в военную базу. Детали опубликовал в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров.

Первые взрывы в Мелитополе прозвучали после часа ночи. Жители города слышали взрывы несколько часов. Оказалось, что удар был нанесен по местному заводу "Гидромаш", который россияне превратили в военную базу. Предположительно там хранились снаряды ВС РФ, так как детонация продолжалась несколько часов после атаки.

По словам россиян, удар наносился реактивными системами HIMARS. ВСУ информацию пока не комментировали.