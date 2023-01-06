Полиция Армении перекрыла подходы к российской базе
В городе Гюмри полиция перекрыла подходы к дислоцированной здесь 102-й российской военной базе перед анонсированной антироссийской акцией, сообщили российские СМИ.
Отмечается, что среди участников акции нет местных жителей.
В последние дни декабря 2022 года член политического движения «Национальнo-демократический полюс», выступающего с антироссийскими заявлениями, Ваге Гаспарян заявил, что Армения может устроить блокаду 102-й военной базы России. «Мы обратимся к нашему народу с призывом заблокировать военную базу в Гюмри. Российская военная база будет окружена», - сказал он.