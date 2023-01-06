Миссия ООН попала под российский обстрел в Запорожье
Миссия ООН попала под обстрел в Запорожской области Украины, заявил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.
«Было оговорено, чтобы не было обстрелов, все такое. Но, к сожалению, сторона агрессора, которая обещала не стрелять, сегодня с утра обстреливала даже гуманитарную миссию Организации Объединенных Наций, которая привезла в Орехов - наш город, который подвергается постоянным обстрелам, - гуманитарную миссию, и даже эта гуманитарная миссия была обстреляна», - рассказал Старух.