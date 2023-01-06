Принца Гарри отстранили от участия в коронации Карла III
Герцога Сассекского, принца Гарри исключили из сценария коронации его отца, короля Великобритании Карла III. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источник.
По словам собеседника издания, у младшего сына британского монарха не будет какой-либо официальной роли в церемонии. «Нарушая традицию, Чарльз откажется от королевских герцогов, преклоняющих колени и отдающих дань уважения монарху. Только Уильям будет исполнять эту роль», - приводит газета слова королевского редактора.
Коронация Карла III, короля Великобритании, намечена на 6 мая 2023 года.