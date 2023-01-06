Из тюрьмы в США вышла одна из «самых опасных шпионок»
Одна из самых известных шпионок времен холодной войны, пойманная США Ана Монтес была освобождена из тюрьмы после более чем 20 лет заключения. Об этом сообщает ВВС.
Монтес шпионила в пользу Кубы, работая аналитиком в разведывательном управлении Минобороны США. В течение почти двух десятилетий она каждые несколько недель встречалась с кубинскими кураторами в ресторанах Вашингтона и отправляла им через пейджер закодированные сообщения, содержащие секретную информацию. Она была приговорена к 25 годам тюремного заключения, судья, выносивший приговор, обвинил Монтес в том, что она подвергла риску «нацию в целом».
Один из американских чиновников сказал, что она была среди «самых опасных шпионов», задержанных США.
Мишель Ван Клив, возглавлявшая контрразведку при президенте Джордже Буше-младшем, заявила Конгрессу в 2012 году, что Монтес «скомпрометировала все — практически все, — что мы знали о Кубе и о том, как мы действовали на Кубе».
Монтес останется под наблюдением в течение пяти лет после освобождения, также будет контролироваться использование ею интернета. Ей также будет запрещено работать на правительство или связываться с иностранными агентами без разрешения.