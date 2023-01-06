Гюнай Мамедзаде выиграла турнир в Китае

В китайском городе Сиань завершился международный турнир по быстрым шахматам The Belt and Road to World Chess Woman’s Summit, в котором принимала участие сильнейшая азербайджанская шахматистка Гюнай Мамедзаде (2348).

Набрав по итогам 11 туров 8,5 очка, Гюнай заняла 1-е место. Она по дополнительным показателям опередила Бибисару Ассаубаеву из Казахстана.

Участницы играли с контролем времени 10 минут плюс 5 секунд за каждый сделанный ход.

Вчера Гюнай обыграла китаянок Сюи Ли и Ии Сяо, израильтянку Марсель Эфроимски и польку Монику Сочко. Также она сыграла вничью с еще одной представительницей Китая Го Ци и уступила грузинке Беле Хотенашвили.

А сегодня наша шахматистка одолела болгарку Антоанету Стефанову, китаянок Шигунь Ни и Кайю Нинь, а также сыграла вничью с Ассаубаевой и еще одной китайской шахматисткой Мо Жаи.

Всего в турнире принимали участие 12 шахматисток, которые играли в один круг.