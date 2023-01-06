Нетаньяху отреагировал на антиправительственную акцию в Тель-Авиве

«Вчера вечером я видел тяжелые изображения на левой демонстрации, где министра юстиции сравнивали с лидерами нацистов. Флаги ООП на демонстрации. Таблички с надписью «Освободите Палестину от сионистского колониального правления». Это дикое подстрекательство, которое не осудили ни оппозиция, ни основные СМИ. Я требую, чтобы все немедленно прекратили это», — написал Нетаньяху.

Накануне вечером десятки тысяч противников нового правительства Израиля, которое возглавляет Биньямин Нетаньяху, провели акцию протеста в Тель-Авиве. На площади Габима собрались израильтяне, которые опасаются радикального характера нового правительства, коррупции, назначения на ключевые посты людей с криминальным прошлым, открытых сторонников расизма и гомофобии.

По словам полиции, на демонстрацию пришло гораздо больше людей, чем предполагалось.