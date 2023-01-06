Нетаньяху отреагировал на антиправительственную акцию в Тель-Авиве
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал антиправительственную демонстрацию, прошедшую вчера в Тель-Авиве.
«Вчера вечером я видел тяжелые изображения на левой демонстрации, где министра юстиции сравнивали с лидерами нацистов. Флаги ООП на демонстрации. Таблички с надписью «Освободите Палестину от сионистского колониального правления». Это дикое подстрекательство, которое не осудили ни оппозиция, ни основные СМИ. Я требую, чтобы все немедленно прекратили это», — написал Нетаньяху.
ראיתי את התמונות הקשות אמש בהפגנת השמאל שהשוו את שר המשפטים למנהיגי הנאצים.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) January 8, 2023
את דגלי אש״ף בהפגנה.
את השלטים שקראו ״לשחרר את פלסטין מהשלטון הקולוניאליסטי הציוני״.
זוהי הסתה פרועה שעברה ללא גינוי מצד האופוזיציה או ערוצי התקשורת המרכזיים.
אני דורש מכולם לעצור זאת מיד. pic.twitter.com/YS4pVR4DHt
Накануне вечером десятки тысяч противников нового правительства Израиля, которое возглавляет Биньямин Нетаньяху, провели акцию протеста в Тель-Авиве. На площади Габима собрались израильтяне, которые опасаются радикального характера нового правительства, коррупции, назначения на ключевые посты людей с криминальным прошлым, открытых сторонников расизма и гомофобии.
По словам полиции, на демонстрацию пришло гораздо больше людей, чем предполагалось.