Варданян косвенно в поддержку Баласаняна

Так называемый «госминистр» сепаратистов Карабаха Рубен Варданян заявил, что не комментировал «отставку» «секретаря Совбеза» Виталия Баласаняна.

«Вчера ряд СМИ, ссылаясь на неизвестный Telegram-канал, опубликовали якобы мой пост с комментариями об отставке Виталия Баласаняна. Решения... Араика Арутюняна я не обсуждаю и с уважением отношусь к заслугам Виталия Баласаняна. Хочу сообщить, что не давал никаких комментариев на эту тему ни на своих официальных страницах в социальных сетях, ни на других платформах», - написал Варданян.

В субботу, 7 января, сообщалось, что Виталий Баласанян освобожден от «должности» так называемого «секретаря Совбеза» сепаратистов Карабаха. На эту «должность» назначен Арарат Мелкумян.