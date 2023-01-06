Патриарх Кирилл считает, что скоро власть в Украине сменится

Украинским властям осталось недолго властвовать в Украине, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл, пишут российские СМИ.

"Думаю, что не так долго ждать – Бог поругаем не бывает, и наказаны будут все расколоучители и творцы расколов. Думаете, что только мы отсюда имеем это зрение и понимание реальности, которая сложилась сегодня на украинской земле? Сам украинский народ все видит и понимает", – заявил патриарх Кирилл.

Он уверен, что "как исчезли обновленцы – так исчезнут раскольники, как перемолотило политическое лихолетье советских вождей, поднявших руку на Церковь".