Синоптики рассказали о погоде на понедельник

В понедельник, 9 января, в Баку и на Апшеронском полуострове временами ожидается снег, ночью и утром местами туман, умеренный северо-восточный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Апшероне составит ночью около 2 градусов мороза, днем - ближе к 0. Атмосферное давление - 778 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 70-80%. На дорогах гололедица.

В регионах Азербайджана завтра ожидается мокрый снег и снег, местами интенсивный, прогнозируется умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов мороза, днем от 2 мороза до 2 градусов тепла, ночью 15-20, днем 5-10 градусов мороза.