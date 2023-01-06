Греция готова отказаться от немецких БМП в пользу Украины
В рамках "кольцевого обмена" техникой Германия пообещала поставить Греции 40 современных БМП Marder, чтобы та, в свою очередь, передала Украине боевые машины пехоты более старого образца. Об этом сообщает Bild.
Отмечается, что такое же количество бронетранспортеров Marder Берлин обязался поставить до конца марта и Украине.
Согласно контракту, оружейный концерн Rheinmetall должен отправить БМП Marder в Грецию, а не в Украину. Афины заявили, что готовы подождать с поставкой немецких БМП, если Берлин планирует сначала отправить их Киеву. Как пояснил министр обороны Греции Никос Панайотопулос, в рамках "кольцевого обмена" техникой с Германией Греция передала Украине даже больше машин, чем было оговорено условиями контракта - 20 вместо 14. Сейчас Греция, по словам главы Минобороны, может отказаться от немецких БМП в пользу Украины, поскольку с начала войны Греция заняла "четкую позицию по помощи украинскому народу".