Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 15:39

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил республиканца Кевина Маккарти с избранием на пост спикера Палаты представителей Конгресса США. Поддержка Украины предыдущего спикера Палаты Нэнси Пелоси действительно была чрезвычайно важна Киеву. Но теперь, когда после промежуточных выборов в Конгресс большинство в нижней палате перешло к республиканцам, ситуация может резко измениться.

На процедуру избрания Маккарти ушло 4 дня, и его «прокатывали» 15 раз подряд. Такого не было в американском Конгрессе 100 лет. В последний раз в 1923 году тогдашний спикер был избран с 9-ой попытки. А чаще всего решение принимается с первого раза. Для того чтобы быть избранным, спикер должен был получить 218 голосов. Но против него каждый раз выступало 20 наиболее упертых ультраправых трампистов, которых не устраивали слишком центристские, по их мнению, позиции Маккарти. И, в конце концов, тот вынужден был пойти на серьезные уступки, чтобы получить вожделенный пост. Но эти уступки могут вызвать настоящий хаос в Палате, который в любой момент грозит обрушить бюджет страны и погрузить Америку в состояние так называемого shutdown, когда из-за отсутствия финансирования закрываются все государственные министерства и учреждения.

Тяжелой может быть и атмосфера в самой Палате из-за того, что Кевину Маккарти придется править, имея ничтожное численное превосходство над демократами и целиком подчиняясь воле трампистов. Их-то всего 10 процентов от состава Палаты, но они, похоже, будут играть главную скрипку при прохождении финансовых законопроектов. Это стало следствием того, что под нажимом трампистов Маккарти ввел несколько человек из их среды в важнейший Комитет по регламенту. Именно он определяет сроки и условия дебатов по законопроектам, какие из них являются приоритетными, а какие нет, какие можно положить под сукно и вообще забыть о них. "Работа спикера Кевина Маккарти может превратиться в кошмар для американского народа", - заявил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер после победы К.Маккарти. - Чтобы получить голоса, он уступил требованиям маргинального элемента Республиканской партии". Ч.Шумер предупредил, что уступки, на которые пошел К.Маккарти для занятия должности спикера Палаты представителей, "приведут к блокированию работы правительства или дефолту с разрушительными последствиями для страны".

"Как Маккарти дошел до такого, превратившись из "молодого стрелка" (Young Gun) в сторонника Трампа"? — этот вопрос выносит в заголовок влиятельное издание Politico. Да, собственно, он уже довольно давно является трамповским дружком, с которым вел длительные переговоры во флоридской резиденции экс-президента. Трамп не был против избрания Маккарти, и перед последним, 16-ым, голосованием решил, что надо прикрикнуть на своих сторонников, чтобы те перестали валять дурака и согласились с этим выбором. О том, что Маккарти не будет выступать против своего, по сути, хозяина, говорят его язвительные слова по поводу двух членов республиканской партии – Лиз Чейни и Адама Кинсингера, которых предыдущий спикер Нэнси Пелоси, учитывая их антитрамповскую позицию, включила в состав комитета, расследующего попытку переворота 6 января 2021 года. Сам Маккарти назвал этот комитет "пустышкой", работа которого "ни к чему не приведет".