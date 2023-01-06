Стрелков расстроился после речи патриарха Кирилла

Бывший офицер ФСБ РФ Игорь Стрелков-Гиркин, прослушав рождественское послание патриарха Кирилла, посчитал, что в Кремле смирились со своим поражением в войне против Украины. Об этом он написал на своем канале в Telegram.

По мнению Стрелкова, патриарх Кирилл озвучил "официальную позицию" Кремля.

"Очевидно, что в Кремле в победу… над Украиной не верят и усилий для ее разгрома прикладывать не намерены, по-прежнему лелея идиотскую надежду на "итоговый компромисс". И потому речь лицемерного вип-чиновника в митре звучит столь травоядно-рептильно", - написал Стрелков.