На дорогах Баку изменен скоростной режим
В связи с наблюдаемыми в Баку погодными условиями на информационных табло скорости, установленных на проспекте Гейдара Алиева, аэропортовском шоссе, шоссе Мардакян - Бузовна, на дороге в Бильгя и Зыхском шоссе, скорость движения снижена на 20 км/час, сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом МВД.
Водителям рекомендуется соблюдать ограничение скорости и учитывать метеорологические факторы.
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