Саудовская Аравия снизила цены на нефть для Азии и Европы

Государственная компания Saudi Aramco снизила цены на ключевой сорт нефти для Азии в январе на 2,20 – до 3,25 доллара за баррель. Такой шаг, по мнению аналитиков, свидетельствует о слабом региональном спросе, пишут зарубежные СМИ.

Также Saudi Aramco снизила цены на поставки в Северо-Западную Европу и Средиземноморский регион. Благодаря этому затраты и для клиентов из США остались неизменными.

Саудовская Аравия продает около 60% экспорта сырой нефти в Азию по долгосрочным контрактам, цены по которым пересматриваются ежемесячно. Крупнейшими покупателями считаются Китай, Япония, Южная Корея и Индия.