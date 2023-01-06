Стрелков пошел и на Пригожина за провалы у Бахмута

Бывший офицер ФСБ Игорь Стрелков-Гиркин раскритиковал главу ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина за ситуацию в районе Бахмута и Соледара. Свое недовольство Стрелков высказал в Telegram.

По мнению Стрелкова, военное командование РФ напрасно выбрало для ожесточенных лобовых штурмов самые укрепленные участки фронта.

Стрелков считает, что бои на истощение на Бахмутско-Соледарском участке будут идти еще не один месяц. И даже если России удастся захватить эти города, это не улучшит положение войск РФ на фронте.

"Стратегически мы уже проиграли, вновь бросив лучшие силы и средства "на негодный объект"...Виноват в этом, конечно, не Пригожин и не командование "Вагнер", а ГШ ВС РФ", - заявил Стрелков, заверив, что Пригожин не является хорошим военачальником, так как "безрезультатно расходует своих солдат".