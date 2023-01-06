Украинцы ударили по мобилизованным россиянам в Рубежном
Вооруженные силы Украины попали по общежитию в оккупированном россиянами Рубежном Луганской области, в результате убиты по меньшей мере 14 мобилизованных россиян, заявили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.
В ведомстве уточнили, что число раненых неизвестно.
В новогоднюю ночь Силы обороны Украины нанесли удар по месту базирования российских военнослужащих в Макеевке Донецкой области, в результате которого, по данным украинской стороны, погибли 400 и ранены 300 россиян, по данным Минобороны РФ, погибли 89 российских военных.